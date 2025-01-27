Fenerbahçe Cengiz Ünder'i ezeli rakibine kiralıyor

Fenerbahçe'de sergilediği performansla beklentileri karşılayamayan milli oyuncu Cengiz Ünder'in yeni adresi belli oluyor. 27 yaşındaki futbolcunun Süper Lig devine kiralanacağı iddia edildi.
Fenerbahçe'de sergilediği performansla gözden düşen ve tartışma konusu olan milli oyuncu Cengiz Ünder takımdan ayrılıyor.
Sarı-lacivertli kulübün Cengiz Ünder'in ayrılığı için ezeli rakibiyle görüşme halinde olduğu iddia edildi.
Gazeteci Ertan Süzgün'ün haberine göre; Beşiktaş, Cengiz Ünder transferi için Fenerbahçe’ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.
Siyah-beyazlıların Fenerbahçe'ye yaptığı teklif 1.5 yıl kiralama.
Sarı-lacivertlilerinde bu teklife sıcak baktığı ve resmi imzaların kısa süre içerisinde atılması beklendiği belirtildi.
2023-24 sezonunda Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Cengiz Ünder, yaşadığı sık sakatlıklar sebebiyle istenilen performansı veremedi.
Sarı-lacivertli kulüple sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar bulunuyor. Güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon euro.