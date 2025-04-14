Fenerbahçe - Galatasaray voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Vodafone Sultanlar Ligi play-off

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off üçüncü ve son maçında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki seride 1-1’lik eşitlik bulunuyor. Bu maçı kazanan takım finalde Vakıfbank’ın rakibi olacak. Fenerbahçe - Galatasaray voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

1 /4 Fenerbahçe Medicana ile Galatasaray Daikin arasında finale yükselecek takım belli oluyor.



2 /4 Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı üçüncü ve son maçında Fenerbahçe Medicana, Galatasaray Daikin'i ağırlayacak.



3 /4 Fenerbahçe - Galatasaray voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

