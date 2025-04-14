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Fenerbahçe - Galatasaray voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Vodafone Sultanlar Ligi play-off

Fenerbahçe - Galatasaray voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Vodafone Sultanlar Ligi play-off

16:5014/04/2025, Pazartesi
G: 14/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off üçüncü ve son maçında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki seride 1-1’lik eşitlik bulunuyor. Bu maçı kazanan takım finalde Vakıfbank’ın rakibi olacak. Fenerbahçe - Galatasaray voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

Fenerbahçe Medicana ile Galatasaray Daikin arasında finale yükselecek takım belli oluyor.


Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı üçüncü ve son maçında Fenerbahçe Medicana, Galatasaray Daikin'i ağırlayacak.


Fenerbahçe - Galatasaray voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.


İki takım arasındaki seride 1-1'lik eşitlik bulunuyor. Bu maçı kazanacak takım, finalde VakıfBank'ın rakibi olacak.


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