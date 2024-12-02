Fenerbahçe - Gaziantep FK maçında penaltı tartışması! Ahmet Çakar yorumladı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelirken maçın ilk yarısında yaşanan bir pozisyon tartışma çıkardı. Konuyla ilgili eski hakem Ahmet Çakar'dan da flaş bir yorum geldi.

1 /4 Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

2 /4 Mücadelenin ilk yarısına, Fenerbahçe ceza sahası içerisinde yaşanan bir pozisyon damga vurdu.

3 /4 Gaziantep FK hücumdayken, Bright Osayi-Samuel'in ceza sahasında topa yatarak müdahalede bulunması sonrası konuk takım oyuncuları penaltı bekledi. Ancak hakem Alper Akarsu'dan penaltı kararı çıkmadı.