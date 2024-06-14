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Spor

Mourinho'lu Fenerbahçe'nin hazırlık maçları belli oldu

11:38 - 14/06/2024 Cuma
Güncelleme: 12:06 - 14/06/2024 Cuma
Yeni Şafak

Yeni sezona 22 Haziran 2024 tarihinde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde başlayacak Fenerbahçe, Avusturya kampında 3 hazırlık maçı yapacak.

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Fenerbahçe'nin Avusturya kampında yapacağı hazırlık maçlarının programı duyuruldu.

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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı lacivertli ekip, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde 22 Haziran Cumartesi günü Can Bartu Tesisleri'nde toplanacak.

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Yurt dışı kamp çalışmaları için 2 Temmuz Salı günü Avusturya'ya gidecek Fenerbahçe, hazırlıklarını 13 Temmuz Cumartesi gününe kadar burada sürdürecek.

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Sarı-lacivertli ekibin, Avusturya'da oynayacağı 3 hazırlık maçının programı şu şekilde:

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6 Temmuz Cumartesi


19.00 Fenerbahçe-Admira Wacker (BSFZ Arena)

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10 Temmuz Çarşamba


19.00 Fenerbahçe-Hajduk Split (Merkur Arena)

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13 Temmuz Cumartesi


18.30 Fenerbahçe-Strasbourg (Merkur Arena)



#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Avusturya
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