Fenerbahçe Medicana - VakıfBank voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi

Fenerbahçe Medicana, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisi üçüncü maçında VakıfBank'ı konuk edecek. Üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride sarı-siyahlı ekip, 2-0 önde bulunuyor. VakıfBank, karşılaşmayı kazanması durumunda şampiyon olacak. Peki, Fenerbahçe Medicana - VakıfBank voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

1 /6 Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Medicana, yarın VakıfBank'ı konuk edecek.



2 /6 Fenerbahçe Medicana - VakıfBank voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?



Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak maç sat 19.00'da başlayacak. Müsabaka TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.



3 /6 Üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride sarı-siyahlı ekip, 2-0 önde bulunuyor.



4 /6 VakıfBank, yarınki karşılaşmayı kazanması durumunda şampiyon olacak.

5 /6 Fenerbahçe Medicana ise üst üste 3. şampiyonluğa gidebilmek için yarınki maçı kazanıp seriyi uzatmaya çalışacak.

