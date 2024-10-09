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Fenerbahçe Osayi Samuel için kararını verdi

Fenerbahçe Osayi Samuel için kararını verdi

Haber Merkezi
10:469/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fenerbahçe Nijeryalı sağ bek Osayi Samuel'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sarı lacivertli takım, Osayi ile ilgili kararını verdi.

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek Osayi-Samuel ile görüşmeler sürürken, Sportif direktör Mario Branco, Nijeryalı oyuncu ile henüz anlaşma sağlayamadı.


Osayi-Samuel'in istediği yıllık ücret ile Fenerbahçe'nin önerdiği arasında fark bulunuyor.


Yurt dışından iki takımın istediği Nijeryalı sağ bek anlaşamazsa sezon sonunda bedelsiz olarak ayrılacak.


Osayi bu sezon sakatlığı nedeniyle 6 karşılaşmada süre alabildi.


26 yaşındaki oyuncunun Transfermarkt verilerine göre güncel bonservis bedeli 6 milyon euro.

#Fenerbahçe
#Bright Osayi-Samuel
#Galatasaray

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