Fenerbahçe Osayi Samuel için kararını verdi

Fenerbahçe Nijeryalı sağ bek Osayi Samuel'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sarı lacivertli takım, Osayi ile ilgili kararını verdi.
Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek Osayi-Samuel ile görüşmeler sürürken, Sportif direktör Mario Branco, Nijeryalı oyuncu ile henüz anlaşma sağlayamadı.
Osayi-Samuel'in istediği yıllık ücret ile Fenerbahçe'nin önerdiği arasında fark bulunuyor.
Yurt dışından iki takımın istediği Nijeryalı sağ bek anlaşamazsa sezon sonunda bedelsiz olarak ayrılacak.
Osayi bu sezon sakatlığı nedeniyle 6 karşılaşmada süre alabildi.
26 yaşındaki oyuncunun Transfermarkt verilerine göre güncel bonservis bedeli 6 milyon euro.