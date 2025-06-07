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Fenerbahçe Skriniar’ın alternatifini buldu: Sambacı geliyor!

Fenerbahçe Skriniar’ın alternatifini buldu: Sambacı geliyor!

14:587/06/2025, Cumartesi
G: 7/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe, Milan Skriniar’ın 12 milyon euro’luk maaş talebi nedeniyle transferden vazgeçebilir. Sarı-lacivertliler, Al-Ahli’nin Brezilyalı stoperi için kiralama görüşmelerine başlamaya hazırlanıyor.

Devre arasında kiralık olarak Fenerbahçe'ye katılan Milan Skriniar, gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı.


Sarı-lacivertli yönetim de Slovak stoperin bonservisini almak için Paris Saint-Germain'le görüşmelere başladı.


MAAŞ TALEBİ GÖRÜŞMELERİ TIKADI



Fransız ekibiyle 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağlandı. Ancak Skriniar, Fenerbahçe'den sezon başına 12 milyon euro net maaş talep etti.


BAYRAMDAN SONRA YENİDEN GÖRÜŞÜLECEK



Sarı-lacivertli yönetim, Slovak stoperin bu talebini çok buldu ve görüşmeler bir anda bıçak gibi kesildi. Skriniar'la bayramdan sonra yeniden görüşülecek.


ALTERNATİFİ IBANEZ



Tecrübeli oyuncu önerilen teklifi kabul etmezse defter kapanacak ve Fenerbahçe, Al-Ahli'den Roger Ibanez'e yönelecek.


Suudi ekibiyle iyi ilişkiler içinde olan yönetim, 26 yaşındaki Brezilyalı stoper için kiralama görüşmelerine startı verecek.


PERFORMANSI


46 maçta forma giyen Brezilyalı stoper, 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.


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