EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe taraftarları Galatasaray yenilgisi sonrası oldukça tepkili: "Ali Koç istifa"

Fenerbahçe taraftarları Galatasaray yenilgisi sonrası oldukça tepkili: "Ali Koç istifa"

20:4023/09/2024, Pazartesi
G: 23/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe'de Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray derbisinde alınan 3-1'lik mağlubiyetin yankıları sürüyor. Sarı-lacivertli taraftarlar alınan sonuç, sezon başı verilen sözler ve 7 yıllık başkanlık sürecinde başarısızlığın ardından başkan Ali Koç ve yönetimini sosyal medya platformu X üzerinden istifaya davet etti.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 6. hafta karşılaşmasında Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu.

Sarı-lacivertlilerin Kadıköy'de ezeli rakibine kaybetmesinin yankıları sürüyor.

Taraftarlar, başkan Ali Koç ve yönetimine oldukça tepkili.

Görev süresi boyunca yapılan hataların devam etmesi ve sezon başı seçim sürecinde söylenen sözlerin karşılık bulmaması bardağı taşıran son damla oldu.

Fenerbahçe taraftarları sosyal medya platformu X'te "Alikoçistifa" hashtagini Türkiye gündeminin birinci sırasına taşıdı.


660 bini aşan tweetlerde Ali Koç ve yönetiminin en kısa süre içerisinde görevinden istifa edip olağanüstü genel kurul kararı alması isteniyor.

Ayrıca taraftar gruplarından UTG - Until The Grave, yönetimi istifaya davet etmek için yürüyüş düzenlemeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe taraftarlarının tepkileri;

#Fenerbahçe
#Ali Koç
#Trendyol Süper Lig

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DİNİ GÜNLER 2025 TAKVİMİ: Üç aylar, ramazan ayı, kandil geceleri ne zaman, hangi gün?