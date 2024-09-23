Fenerbahçe taraftarları Galatasaray yenilgisi sonrası oldukça tepkili: "Ali Koç istifa"

Fenerbahçe'de Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray derbisinde alınan 3-1'lik mağlubiyetin yankıları sürüyor. Sarı-lacivertli taraftarlar alınan sonuç, sezon başı verilen sözler ve 7 yıllık başkanlık sürecinde başarısızlığın ardından başkan Ali Koç ve yönetimini sosyal medya platformu X üzerinden istifaya davet etti.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 6. hafta karşılaşmasında Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu.
Sarı-lacivertlilerin Kadıköy'de ezeli rakibine kaybetmesinin yankıları sürüyor.
Taraftarlar, başkan Ali Koç ve yönetimine oldukça tepkili.
Görev süresi boyunca yapılan hataların devam etmesi ve sezon başı seçim sürecinde söylenen sözlerin karşılık bulmaması bardağı taşıran son damla oldu.
Fenerbahçe taraftarları sosyal medya platformu X'te "Alikoçistifa" hashtagini Türkiye gündeminin birinci sırasına taşıdı.
660 bini aşan tweetlerde Ali Koç ve yönetiminin en kısa süre içerisinde görevinden istifa edip olağanüstü genel kurul kararı alması isteniyor.
Ayrıca taraftar gruplarından UTG - Until The Grave, yönetimi istifaya davet etmek için yürüyüş düzenlemeye hazırlanıyor.
Fenerbahçe taraftarlarının tepkileri;