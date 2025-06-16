Fenerbahçe yeni sezon golcüsünü buldu: Ligue 1’in parlayan yıldızı geliyor

Edin Dzeko ile yolları ayıran ve En Nesyri’yi satmayı planlayan Fenerbahçe’de golcü arayışları başladı. Transfer çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertliler Fransa Ligue 1’in parlayan yıldızı için harekete geçti.
Fenerbahçe, golcü transferinde rotayı Fransa'ya çevirdi ve öncelikli hedef olarak Nice'in 23 yaşındaki süper yıldızı Evann Guessand'ı belirledi.
Ligue 1'de harikalar yaratan Fildişi Sahilli oyuncu için kesenin ağzı ardına kadar açılacak.
Yönetim, bu transferle yeni bir bonservis rekoru kıracak. Yönetimin, genç golcü için 25 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenilirken, Ligue 1 temsilcisi Nice ile resmi temaslar bu hafta içinde başlayacak.
Gemileri yakan başkan Ali Koç'un futbol direktörü Devin Özek'e "Bu işi bitir" talimatı verdiği öğrenildi.
Nice altyapısında futbola başlayan Guessand'ın bir anda gündeme gelmesi taraftarları da heyecanlandırdı. Sosyal medyada Guessand çılgınlığı yaşanıyor.
Fenerbahçe yönetiminin hedefi; hem gelecek sezonki şampiyonluk yarışında iddialı olmak hem de yaşının genç olmasından dolayı Guessand'dan gelecek yıllarda iyi paralar kazanmak.
Evann Guessand kimdir?
Evann Ludovic Vidjannagni Guessand, 1 Temmuz 2001 tarihinde Fransa'nın Ajaccio bölgesinde doğmuş, Fransız ve Fildişi Sahili vatandaşı olan profesyonel bir futbolcudur. Şu anda Fransa Ligue 1 ekiplerinden OGC Nice'te forvet pozisyonunda oynamaktadır.
Kulüp Kariyeri: Guessand, profesyonel kariyerine 2020 yılında OGC Nice ile başladı. 2022-2023 sezonunda Nantes'a kiralık olarak gönderildi ve burada Toulouse ve Olympiacos maçlarında attığı kritik gollerle dikkat çekti.
Özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiacos'a attığı galibiyet golü, kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu. 2024-2025 sezonunda Nice formasıyla 42 maçta 13 gol ve 10 asist yaparak etkileyici bir performans sergiledi.
Piyasa Değeri: Transfermarkt verilerine göre, Guessand'ın güncel piyasa değeri 25 milyon Euro'dur.