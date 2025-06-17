Fenerbahçe yıldız oyuncu için 30 milyon euro teklif etti: Jose Mourinho özel görüşme yaptı

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin yıldız oyuncu için kesenin ağzını açtığı ve 30 milyon euro bonservis ücreti teklif ettiği öğrenildi.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı lacivertli takım gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isterken, kesenin ağzını da açmaya hazırlanıyor.
Hatta Fenerbahçe'nin bir oyuncu için 30 milyon euroya kadar çıktığı öğrenildi.
SKY Sports'un haberine göre; Wolves, Evann Guessand için Fenerbahçe ile rekabet halinde.
Haberde, Jose Mourinho'nun oyuncuyla Zoom üzerinden görüşerek Türkiye’ye gelmesi için ikna etmeye çalıştığı ifade edildi.
Ayrıca Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki oyuncu için 25+5 milyon euro teklif yaptığı iddia edildi.
Nice'in bu teklifi kabul etmediği öğrenildi.