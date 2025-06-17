Fenerbahçe yıldız oyuncu için 30 milyon euro teklif etti: Jose Mourinho özel görüşme yaptı

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin yıldız oyuncu için kesenin ağzını açtığı ve 30 milyon euro bonservis ücreti teklif ettiği öğrenildi.

1 /7 Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

2 /7 Sarı lacivertli takım gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isterken, kesenin ağzını da açmaya hazırlanıyor.

3 /7 Hatta Fenerbahçe'nin bir oyuncu için 30 milyon euroya kadar çıktığı öğrenildi.

4 /7 SKY Sports'un haberine göre; Wolves, Evann Guessand için Fenerbahçe ile rekabet halinde.

5 /7 Haberde, Jose Mourinho'nun oyuncuyla Zoom üzerinden görüşerek Türkiye’ye gelmesi için ikna etmeye çalıştığı ifade edildi.

6 /7 Ayrıca Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki oyuncu için 25+5 milyon euro teklif yaptığı iddia edildi.