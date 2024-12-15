Fenerbahçe yönetimi tribün liderinin kombinesini iptal etti

Fenerbahçe Kulübü, geçmiş günlerde yaptığı paylaşımlardan dolayı Başakşehir maçı öncesi tribün liderinin kombinesinin iptal edildiğini açıkladı.
Başakşehir maçı öncesi Fenerbahçe UTG tribün lideri Volkan Yücesan, kombinesi olduğu halde stada giremediğini açıkladı. Yücesan'ın bileti yönetim tarafından iptal edildi.
Yaşananların ardından Fenerbahçe Spor Kulübü, UTG adlı tribün grubu liderinin kombinesini, tehditvari paylaşımlarda bulunduğu için iptal ettiğini ve şahıs hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;
"Sosyal medya üzerinden açık ve aleni tehdit mesajı ile Kulübümüzü ve Futbol Takımımızı hedef alan zihniyetin Fenerbahçe çatısı altında yeri yoktur, olamaz."
"Bu bağlamda “tesis mi basalım, kulüp binasını mı basalım, futbolcu mu dövelim?” diyerek saldırı çağrısında bulunmuş, sosyal mecralarda yansıma almış ve sonra da bu paylaşımını silmiş bulunan şahıs hakkında, Kulübümüz tarafından Savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu kişinin kombine bileti de iptal edilmiştir."
Volkan Yücesan'ın kombinesinin iptal edilmesine sebep olan tweet: