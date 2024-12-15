Fenerbahçe yönetimi tribün liderinin kombinesini iptal etti

"Bu bağlamda “tesis mi basalım, kulüp binasını mı basalım, futbolcu mu dövelim?” diyerek saldırı çağrısında bulunmuş, sosyal mecralarda yansıma almış ve sonra da bu paylaşımını silmiş bulunan şahıs hakkında, Kulübümüz tarafından Savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu kişinin kombine bileti de iptal edilmiştir."