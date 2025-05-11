Fenerbahçe'de ayrılık! Geldiği gibi gidiyor

Süper Lig'de şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe'de, yeni sezonun kadro yapılanmasına başlandı. Sarı-lacivertlilerde performansı tatmin etmeyen yıldız isim, takımdan gönderiliyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli takım mücadeleyi 4-1 kazanmış ve gözünü Trabzonspor-Galatasaray maçına çevirmişti.
Kanarya'nın beklediği skor çıkmadı. Lider Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti.
Sarı-kırmızılı takımın galibiyeti sonrası zirvedeki puan farkı 8'de kaldı. Galatasaray, bir sonraki haftada konuk edeceği Kayserispor'dan 1 puan alması halinde Fenerbahçe maçının sonucuna bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.
Şampiyonluk şansı mucizelere kalan Fenerbahçe'de taraftalar yönetimi istifaya davet etti. 1-0 kaybedilen Beşiktaş maçında tepkileri ortaya koyan sarı-lacivertli taraftarlar, protestolarına Başakşehir maçında da devam etti.
Tüm bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe'de takıma devre arası katılan yıldız isim için ayrılık gelişmesi yaşandı.
Milan Skriniar'da hedefi 12'den vuran Fenerbahçe, Diego Carlos için büyük pişmanlık yaşıyor.
10 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında takıma kazandırılan Brezilyalı stoper, hem Kayserispor hem de Başakşehir maçında oyundan alınan ilk isim oldu.
Senelik 4 milyon Euro maaş kazanan futbolcu ile yolların ayrılması bekleniyor.
Sakatlığı sebebiyle formasından birçok kez uzak kalan Brezilyalı oyuncu, Fenerbahçe formasını sadece 5 kez giydi.