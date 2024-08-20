Fenerbahçe'de ayrılık: Yıldız oyuncunun sözleşmesi feshedildi

Sarı-lacivertli kulüp, Brezilyalı futbolcu Joao Pedro ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Fenerbahçe, Brezilyalı forvet oyuncusu Joao Pedro ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi;
"Profesyonel Futbol A Takımı futbolcularından João Pedro ile karşılıklı olarak anlaşmaya varılmış ve sözleşmesi fesh edilmiştir. Oyuncuya kariyerinde başarılar dileriz"
Pedro, 2022-23 sezonunda İtalyan ekibi Cagliari'den bonservisiyle transfer olmuş beklentileri karşılayamamıştı.
Brezilyalı futbolcu geçtiğimiz transfer döneminde satın alma opsiyonuyla Gremio'ya kiralanmıştı.