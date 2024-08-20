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Spor

Fenerbahçe'de ayrılık: Yıldız oyuncunun sözleşmesi feshedildi

16:35 - 20/08/2024 Salı
Güncelleme: 16:43 - 20/08/2024 Salı
Yeni Şafak

Sarı-lacivertli kulüp, Brezilyalı futbolcu Joao Pedro ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

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Fenerbahçe, Brezilyalı forvet oyuncusu Joao Pedro ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

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"Profesyonel Futbol A Takımı futbolcularından João Pedro ile karşılıklı olarak anlaşmaya varılmış ve sözleşmesi fesh edilmiştir. Oyuncuya kariyerinde başarılar dileriz"

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Pedro, 2022-23 sezonunda İtalyan ekibi Cagliari'den bonservisiyle transfer olmuş beklentileri karşılayamamıştı.

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Brezilyalı futbolcu geçtiğimiz transfer döneminde satın alma opsiyonuyla Gremio'ya kiralanmıştı.

#Fenerbahçe
#Joao Pedro
#Sözleşme feshi
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