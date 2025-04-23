Fenerbahçe'de bir kriz daha: Bütün planlar suya düştü

Son olarak Süper Lig'de Kayserispor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de yönetime yönelik tepkiler artmaya devam ediyor. Bu tepkilerin yanı sıra Fenerbahçe'de yeni bir kriz yaşandığı ortaya çıktı.
Fenerbahçe Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Kayserispor'u konuk etti.
Galatasaray'ın kazandığı bu haftada Fenerbahçe evinde küme düşmeme mücadelesi veren Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe'de lider Galatasaray ile puan farkı 5 oldu.
Karşılaşma sonrasında taraftarlar uzunca bir süre stadyumu terk etmedi ve yönetimi protesto etti.
Yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, sosyal medyada da olağanüstü kongre çağrısı yaptı.
Bu tepkilerin yanı sıra Fenerbahçe'de yeni bir kriz yaşandığı ortaya çıktı.
Fenerbahçe yönetimi, Jose Mourinho ile yola devam etme kararı almıştı.
Mourinho'nun da özellikle transferini istediği En-Nesyri gösterdiği dalgalı performanstan dolayı eleştirilerin hedef noktasındaydı.
Takımda bazı oyuncuların, kulüpten ayrılmak istediği gelen bilgiler arasında.
İspanyol basınından Estadio Deportivo'da yer alan habere göre, Fenerbahçe'de şimdi de En Nesyri krizi baş gösterdi.
Faslı oyuncunun, Türkiye'de maruz kaldığı baskılardan rahatsızlık duyduğu ve sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılmak istediği ifade edildi.
Henüz resmi bir teklif olmasa da İngiltere ve Suudi Arabistan kulüplerinin ilgisinin bulunduğu belirtiliyor.
Fenerbahçe, Mourinho'nun isteği üzerine En Nesyri'yi takımda tutmayı planlıyordu.
Fakat Faslı oyuncunun ayrılık isteği sarı lacivertlilerde bu planları suya düşürdü.