Fenerbahçe'de bir kriz daha: Bütün planlar suya düştü

Son olarak Süper Lig'de Kayserispor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de yönetime yönelik tepkiler artmaya devam ediyor. Bu tepkilerin yanı sıra Fenerbahçe'de yeni bir kriz yaşandığı ortaya çıktı.

1 /14 Fenerbahçe Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Kayserispor'u konuk etti.

2 /14 Galatasaray'ın kazandığı bu haftada Fenerbahçe evinde küme düşmeme mücadelesi veren Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı.

3 /14 Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe'de lider Galatasaray ile puan farkı 5 oldu.

4 /14 Karşılaşma sonrasında taraftarlar uzunca bir süre stadyumu terk etmedi ve yönetimi protesto etti.

5 /14 Yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, sosyal medyada da olağanüstü kongre çağrısı yaptı.

6 /14 Bu tepkilerin yanı sıra Fenerbahçe'de yeni bir kriz yaşandığı ortaya çıktı.

7 /14 Fenerbahçe yönetimi, Jose Mourinho ile yola devam etme kararı almıştı.

8 /14 Mourinho'nun da özellikle transferini istediği En-Nesyri gösterdiği dalgalı performanstan dolayı eleştirilerin hedef noktasındaydı.

9 /14 Takımda bazı oyuncuların, kulüpten ayrılmak istediği gelen bilgiler arasında.

10 /14 İspanyol basınından Estadio Deportivo'da yer alan habere göre, Fenerbahçe'de şimdi de En Nesyri krizi baş gösterdi.

11 /14 Faslı oyuncunun, Türkiye'de maruz kaldığı baskılardan rahatsızlık duyduğu ve sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılmak istediği ifade edildi.

12 /14 Henüz resmi bir teklif olmasa da İngiltere ve Suudi Arabistan kulüplerinin ilgisinin bulunduğu belirtiliyor.

13 /14 Fenerbahçe, Mourinho'nun isteği üzerine En Nesyri'yi takımda tutmayı planlıyordu.