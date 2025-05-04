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Fenerbahçe'de iki isim derbi kadrosunda yok

Fenerbahçe'de iki isim derbi kadrosunda yok

14:464/05/2025, Pazar
G: 4/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Süper Lig'de Beşiktaş'ı ağırlayacak Fenerbahçe'ye iki oyuncusundan kötü haber geldi. Teknik direktör Jose Mourinho, sakatlıkları nedeniyle iki ismi derbi kadrosundan çıkardı.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 34’üncü haftasında sahasında bugün Beşiktaş’ı konuk edecek.


Maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kalan sarı-lacivertlilerde hedef, derbiden 3 puan alarak zirve takibini sürdürmek.

Kritik derbiye saatler kala Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.

Sports Digitale'in aktardığı habere göre; sarı-lacivertli takımda sakatlıkları nedeniyle son antrenmana çıkamayan Allan Saint-Maximin ve Sofyan Amrabat, Beşiktaş maçı kadrosuna alınmadı.

Sakatlığını atlatmasına rağmen bireysel çalışmalar yapan Jayden Oosterwolde’nin yanı sıra enfeksiyon tedavisi gören Mert Hakan Yandaş da kadroya yok. Sarı kart cezalısı Filip Kostic de derbide forma giyemeyecek.

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