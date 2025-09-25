Yeni Şafak
Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu: Sadettin Saran yönetimi biletini kesti

25/09/2025, Perşembe
Sarı-lacivertli kulüpte alınan kötü sonuçların ardından gözler başkan Sadettin Saran'ın alacağı kararlara çevrildi. Dinamo Zagreb maçı dönüşü sonrası Fenerbahçe'de yaşanacak ilk ayrılığın belli olduğu yazıldı.

UEFA Avrupa Ligi'ne de puan kaybıyla başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun geleceği tartışma konusu.

Göreve geldikten sonra çıktığı dört karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan İtalyan çalıştırıcı beklentileri karşılayamadı.


Başkan Sadettin Saran, Hırvatistan dönüşü teknik direktör Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile toplantı yapacak.


Bu kritik görüşme öncesi ayrılığın yakın olduğu yazıldı. Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Yeni yönetim Devin Özek ile çalışmak istemiyor ve bunu Başkan Sadettin Saran’a ilettiler. Ayrılık fikrine sıcak bakan Saran, Devin Özek’le de bir görüşme yapılıp nihai karar verilecek.


#Fenerbahçe
#Domenico Tedesco
#Devin Özek
