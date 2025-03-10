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Fenerbahçe’de kadroda büyük revizyon: Mourinho 7 futbolcuyu gönderiyor!

Fenerbahçe’de kadroda büyük revizyon: Mourinho 7 futbolcuyu gönderiyor!

11:3110/03/2025, Pazartesi
G: 10/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Süper Lig’de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe’de şimdiden sezon sonu kadro planlaması başladı. Teknik direktör Jose Mourinho ile yola devam edecek olan sarı-lacivertlilerde 7 oyuncunun bileti kesildi. Listedeki oyuncuların sezon sonu gönderilmesi bekleniyor. Detaylar haberimizde.

Süper Lig'de Galatasaray'la kıyasıya bir şampiyonluk yarışına giren Fenerbahçe'de gelecek sezon büyük revizyon yaşanacak.


Sarı lacivertli yönetim, mutlu sona ulaşılsa da ulaşılmasa da 2025-26'ya da teknik direktör Jose Mourinho'yla devam edecek ve Portekizli çalıştırıcının talepleri doğrultusunda kadrosunda yine büyük bir değişim yapacak.

7 İSİMLE YOLLAR AYRILIYOR


Özellikle sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Osayi-Samuel, ve Serdar Aziz ile yollar ayrılacak.


Bu dört ismin yanı sıra; kiralık olarak kadroda bulunan Allan Saint-Maximin'in de bonservisi alınmayacak.

Sarı-lacivertli yönetim, Rodrigo Becao, Alexander Djiku ile İsmail Yüksek'i satacak. Bu oyunculara eklenecek yedinci isim ise Burak Kapacak.


#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Süper Lig

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