Fenerbahçe'de öncelik sol bek! İşte ilk aday

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin uzun süreli sakatlığı transfer planlarını değiştirdi. Sarı-lacivertliler, ocak ayında sol bek hattına öncelik verecek. İşte Fenerbahçe'nin belirlediği ilk aday...
Samsun'da iki puan bırakan Fenerbahçe'de transfer alarmı verildi.
Oosterwolde'nin sakatlanmasıyla sarsılan Kanarya'da öncelik sol bek transferinde.
Fotomaç'ta yer alan habere göre Gent'in yıldızı Archie Brown sol bek adayları arasında ilk sırada yer alıyor.
Yaz transfer döneminde de gündeme gelen 22 yaşındaki İngiliz futbolcu için Belçika kulübüyle temasa geçildi.
1.90 metrelik Brown sürati ve mücadeleci yapısıyla biliniyor.
Mukavelesi 2027'de sona erecek genç futbolcu orta sahanın solunda da oynuyor.