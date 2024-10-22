Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'de öncelik sol bek! İşte ilk aday

Fenerbahçe'de öncelik sol bek! İşte ilk aday

16:4622/10/2024, Salı
G: 22/10/2024, Salı
Diğer
Sonraki haber

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin uzun süreli sakatlığı transfer planlarını değiştirdi. Sarı-lacivertliler, ocak ayında sol bek hattına öncelik verecek. İşte Fenerbahçe'nin belirlediği ilk aday...

Samsun'da iki puan bırakan Fenerbahçe'de transfer alarmı verildi.

Oosterwolde'nin sakatlanmasıyla sarsılan Kanarya'da öncelik sol bek transferinde.

Fotomaç'ta yer alan habere göre Gent'in yıldızı Archie Brown sol bek adayları arasında ilk sırada yer alıyor.

Yaz transfer döneminde de gündeme gelen 22 yaşındaki İngiliz futbolcu için Belçika kulübüyle temasa geçildi.

1.90 metrelik Brown sürati ve mücadeleci yapısıyla biliniyor.

Mukavelesi 2027'de sona erecek genç futbolcu orta sahanın solunda da oynuyor.

#Fenerbahçe
#Jayden Oosterwolde
#Archie Brown

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KYK burs/kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı e Devlet burs sonuç sorgulama ekranı