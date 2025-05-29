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Fenerbahçe’de şok ayrılık iddiası: Bir dönem sona eriyor

Fenerbahçe’de şok ayrılık iddiası: Bir dönem sona eriyor

15:0629/05/2025, Perşembe
G: 29/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Fenerbahçe, yeni sezon öncesi yönetimde büyük bir değişikliğe hazırlanıyor. Ali Koç’un sürpriz bir isimle masaya oturduğu konuşulurken, mevcut düzene veda sinyalleri güçleniyor.

Fenerbahçe’de ses getirecek bir ayrılık iddiası gündeme geldi.


Sabah Gazetesi'nde yer alan iddiaya göre; Gelecek sezon planlarını yapan Fenerbahçe'de kritik bir görüşme yapıldığı öne sürüldü.


Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç'un sportif direktörlük için Bayer Leverkusen ile yollarını ayıran Devin Özek ile bir araya geldiği iddia edildi.

"BRANCO İLE YOLLAR AYRILABİLİR"


30 yaşındaki futbol insanı, daha önce Alman ekibi Leverkusen'de Scout, Uluslararası İlişkiler Sorumlusu ve A Takım Direktör Yardımcısı görevlerini yapmıştı.


Devin Özek ile anlaşılması halinde sportif direktör Mario Branco ile yolların ayrılacağı ifade edildi.

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