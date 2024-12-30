Fenerbahçe’de stoper sorunu çözülüyor: Mourinho’nun listesinde 6 aday var

Sezon başından beri sakatlık sorunlarıyla boğuşan Fenerbahçe’de stoper takviyesi için çalışmalar sürüyor. Başakşehir FK maçında sakatlanan Becao sezonu kapattı ve teknik direktör Jose Mourinho yönetimden en az iki stoper transferi istediğini belirtti. Portekizli teknik adamın listesinde ise 6 aday var.
Fenerbahçe, stoper transferi için arayışlarını sürdürüyor. Jose Mourinho'nun onay verdiği 6 kişilik listeden iki oyuncunun Fenerbahçe'ye katılması bekleniyor.
Sabah'ın haberine göre, Rodrigo Becao'nun sakatlanması, Samet Akaydin'in de takımdan ayrılmak istemesinin ardından en az iki stoper takviyesi yapma kararı alan Fenerbahçe'de liste netleşti.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun da onay verdiği listede 6 isim bulunuyor.
Sarı lacivertliler, bu oyuncularla ve kulüpleriyle temaslarını kurdu. Altı isimden ikisi ikinci yarıda Fenerbahçe forması giyecek.
Listenin ilk iki sırasında Laporte ile Hermoso bulunuyor. Öncelik iki yıldıza verildi.
5 Ocak'a kadar iki oyuncunun da durumu netleşecek. Öncelikli hedefin Hermoso olduğu öğrenildi. Sebebi de oyuncunun sol ayaklı sol stoper olması ve sezon başında da İspanyol oyuncuyu istemesi. İkinci yarıda bu hamlelerle saha dizilimi de değişecek.
Değeri 27 milyon euro olan Boscagli'nin listedeki son sırasında olmasının sebebi; PSV'nin yüksek fiyat istemesi. Oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. F.Bahçe de Boscagli'yi sezon sonu için iknaya çalışıyor.
Afrika basını, F.Bahçe'nin bu listesindeki altı ismin yanı sıra Al-Hilal forması giyen Kalidou Koulibaly'yi de gündemine aldığını iddia etti. "Africafoot" adlı site; 33 yaşındaki stoper için nabız yokladığını ileri sürdü.
Gündemdeki son isim ise Marsilya forması giyen Lilian Brassier. Sezon başında Brest'ten kiralanan Brassier, Marsilya tarafından kadroda düşünülmüyor. Fenerbahçe'nin oyuncu için devre arasında nabız yoklayabileceği konuşuluyor.