Fenerbahçe’de yaprak dökümü: Samsunspor maçı sonrasında 4 kişinin görevine son verildi

Fenerbahçe, Süper Lig’in 25. haftasında sahasında Samsunspor’u 3-2 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında sarı lacivertli takımda ilginç bir gelişme yaşandı. Yönetim tarafından 4 kişinin görevine son verildi.
Fenerbahçe’de sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor.
Son olarak ligde Samsunspor’u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe’de, bazı çalışanların görevlerine son verildi.
Futbol yorumcusu Serkan Akkoyun’un haberine göre; Fenerbahçe’de aynı gün içerisinde 4 görevli ile yollar ayrıldı.
Akkoyun, “Fenerbahçe’de aynı gün görevine son verilenler; medya sorumlusu, tesis müdürü, masör, psikolog. Belli ki yönetim Samandıra ve Dereağzı’nı yeniden dizayn ediyor” ifadelerini kullandı.