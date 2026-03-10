Fenerbahçe’de yaprak dökümü: Samsunspor maçı sonrasında 4 kişinin görevine son verildi

Fenerbahçe, Süper Lig’in 25. haftasında sahasında Samsunspor’u 3-2 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında sarı lacivertli takımda ilginç bir gelişme yaşandı. Yönetim tarafından 4 kişinin görevine son verildi.

1 /4 Fenerbahçe’de sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor.

2 /4 Son olarak ligde Samsunspor’u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe’de, bazı çalışanların görevlerine son verildi.

3 /4 Futbol yorumcusu Serkan Akkoyun’un haberine göre; Fenerbahçe’de aynı gün içerisinde 4 görevli ile yollar ayrıldı.