Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe’deki akıbeti merak ediliyordu: Yıldız futbolcunun bonservisi belirlendi

Fenerbahçe’deki akıbeti merak ediliyordu: Yıldız futbolcunun bonservisi belirlendi

15:479/10/2025, Perşembe
G: 9/10/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe'nin orta sahadaki kilit ismi Sebastian Szymanski, sezona beklentilerin altında kalarak ayrılık söylentileriyle anılıyor. Sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki Polonyalı yıldızın bonservis bedelini belirledi.

Sezona beklentilerin altında başlayan Sebastian Szymanski için ayrılık haberleri basında yer almıştı.


Avrupa'nın beş büyük liginde oynamayı hedeflediği öne sürülen Polonyalı yıldız için Fenerbahçe'nin talep ettiği bonservis belli oldu.


Sözcü Gazetesi'ne göre Fenerbahçe, Sebastian Szymanski için 10 milyon euronun üzerinde teklif bekliyor.


Söz konusu teklifin gelmesi halinde sarı-lacivertlilerin bunu değerlendirebileceği ifade edildi.


Yaz transfer döneminde Lyon'un kıskacında olan Szymanski için Fransız devinin ısrarının sürdüğü haber detayında yer aldı. Lyon'un Polonyalı futbolcu için Fenerbahçe'nin kapısını tekrar çalacağı vurgulandı.


26 yaşındaki Sebastian Szymanski'nin Fenerbahçe ile 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. 

Bu sezon tüm kulvarlarda 14 maça çıkan futbolcu, 2 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.


#Fenerbahçe
#Sebastian Szymanski
#Polonya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ASGARİ ÜCRET ZAM BEKLENTİSİ AÇIKLANDI: Memur zammı tahminleri değiştirdi! İşte yeni formüller