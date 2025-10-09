Fenerbahçe’deki akıbeti merak ediliyordu: Yıldız futbolcunun bonservisi belirlendi

Fenerbahçe'nin orta sahadaki kilit ismi Sebastian Szymanski, sezona beklentilerin altında kalarak ayrılık söylentileriyle anılıyor. Sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki Polonyalı yıldızın bonservis bedelini belirledi.
Sezona beklentilerin altında başlayan Sebastian Szymanski için ayrılık haberleri basında yer almıştı.
Avrupa'nın beş büyük liginde oynamayı hedeflediği öne sürülen Polonyalı yıldız için Fenerbahçe'nin talep ettiği bonservis belli oldu.
Sözcü Gazetesi'ne göre Fenerbahçe, Sebastian Szymanski için 10 milyon euronun üzerinde teklif bekliyor.
Söz konusu teklifin gelmesi halinde sarı-lacivertlilerin bunu değerlendirebileceği ifade edildi.
Yaz transfer döneminde Lyon'un kıskacında olan Szymanski için Fransız devinin ısrarının sürdüğü haber detayında yer aldı. Lyon'un Polonyalı futbolcu için Fenerbahçe'nin kapısını tekrar çalacağı vurgulandı.
26 yaşındaki Sebastian Szymanski'nin Fenerbahçe ile 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Bu sezon tüm kulvarlarda 14 maça çıkan futbolcu, 2 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.