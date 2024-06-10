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Spor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı: Mourinho ters köşe yaptı

20:18 - 10/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 20:18 - 10/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Galatasaray'ın transfer etmek istediği futbolcuların arasında yer alan Portekizli yıldız oyuncu Rafa Silva için sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, 31 yaşındaki futbolcuyu ezeli rakibine kaptırıyor. Transferin detaylarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan yıldız oyuncu Rafa Silva için sıcak saatler yaşanıyor.

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Sarı-kırmızılıların yakından ilgilendiği Portekizli oyuncunun talipleri artıyor.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, geçtiğimiz günlerde ülke basınına yaptığı açıklamaya gündem olmuştu.

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Mourinho, "Rafa Silva'nın Galatasaray'a transferinin yakın olduğunu duydum." ifadelerini kullanmıştı.

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk bugün düzenlenen basın toplantısında Rafa Silva sorusuna yanıt verdi. Buruk, "Rafa Silva önemli oyuncu. Astronomik fiyatlar konuşuluyor. Hiçbir şekilde gündemimizde değil." dedi.

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Bu açıklamaların ardından transferin seyri değişti.

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Fenerbahçe, Rafa Silva transferi için harekete geçti. Sarı-lacivertliler bu transferi gerçekleştirerek ezeli rakibine transfer çalımı atmak üzere.

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Teknik direktör Jose Mourinho'nun kadrosunda görmek istediği 30 yaşındaki futbolcuyla anlaşmanın yakın olduğu öğrenildi.

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Sarı-lacivertliler, Benfica ile sözleşmesi sona eren Rafa Silva ile yıllık 5 milyon euro karşılığında 3 yıllık kontrat imzalamak istiyor. Başarılı oyuncunun teklife sıcak baktığı belirtildi.


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Portekizli orta saha oyuncusu bu sezon toplamda 52 maça çıkarken 22 gol atıp 15 asistlik performans sergiledi.

#Fenerbahçe
#Rafa Silva
#Galatasaray
#Jose Mourinho
#Transfer
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