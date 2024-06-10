Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı: Mourinho ters köşe yaptı

Galatasaray'ın transfer etmek istediği futbolcuların arasında yer alan Portekizli yıldız oyuncu Rafa Silva için sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, 31 yaşındaki futbolcuyu ezeli rakibine kaptırıyor. Transferin detaylarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan yıldız oyuncu Rafa Silva için sıcak saatler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılıların yakından ilgilendiği Portekizli oyuncunun talipleri artıyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, geçtiğimiz günlerde ülke basınına yaptığı açıklamaya gündem olmuştu.
Mourinho, "Rafa Silva'nın Galatasaray'a transferinin yakın olduğunu duydum." ifadelerini kullanmıştı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk bugün düzenlenen basın toplantısında Rafa Silva sorusuna yanıt verdi. Buruk, "Rafa Silva önemli oyuncu. Astronomik fiyatlar konuşuluyor. Hiçbir şekilde gündemimizde değil." dedi.
Bu açıklamaların ardından transferin seyri değişti.
Fenerbahçe, Rafa Silva transferi için harekete geçti. Sarı-lacivertliler bu transferi gerçekleştirerek ezeli rakibine transfer çalımı atmak üzere.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun kadrosunda görmek istediği 30 yaşındaki futbolcuyla anlaşmanın yakın olduğu öğrenildi.
Sarı-lacivertliler, Benfica ile sözleşmesi sona eren Rafa Silva ile yıllık 5 milyon euro karşılığında 3 yıllık kontrat imzalamak istiyor. Başarılı oyuncunun teklife sıcak baktığı belirtildi.
Portekizli orta saha oyuncusu bu sezon toplamda 52 maça çıkarken 22 gol atıp 15 asistlik performans sergiledi.