Fenerbahçe'den Jose Mourinho kararı

Fenerbahçe yönetiminin iki hafta sonra oynanacak Beşiktaş maçından sonra Jose Mourinho'nun geleceği ile ilgili bir karar alınması görüşünde.





Yönetimde bulunan bazı isimler ise tecrübeli hoca ile önümüzdeki sezon da devam etme görüşünde.