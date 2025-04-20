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Fenerbahçe'den Jose Mourinho kararı

Fenerbahçe'den Jose Mourinho kararı

23:0920/04/2025, Pazar
G: 20/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Süper Lig 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor'a son dakika yediği golle 3-3 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler bu sonucun ardından şampiyonluk yolunda büyük yara aldı. Yönetim teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceği için kararını verdi.

Trendyol Süper Lig 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor'a son dakika yediği golle 3-3 berabere kaldı ve şampiyonluk yolunda ağır yara aldı.

Sarı-lacivertliler bu sonucun ardından şampiyonluk yolunda büyük yara alırken Kadıköy'de taraftarların yoğun protestosuna maruz kaldı.

Karşılaşma sonrası basının önüne çıkan Asbaşkan Acun Ilıcalı, şampiyonluk ihtimalinin zora girdiğini ifade etti.

Bu gelişme sonrası gözler Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nun Jose Mourinho ile ilgili vereceği karara döndü.

Fenerbahçe Yönetimi yarın Ali Koç başkanlığında bir araya gelerek Jose Mourinho ile ilgili bir karar alacak.

Fenerbahçe yönetiminin iki hafta sonra oynanacak Beşiktaş maçından sonra Jose Mourinho'nun geleceği ile ilgili bir karar alınması görüşünde.


Yönetimde bulunan bazı isimler ise tecrübeli hoca ile önümüzdeki sezon da devam etme görüşünde.

Fenerbahçe'de taraftarların yönetime ve Jose Mourinho'ya gösterdiği tepki sonrası olağanüstü genel kurul da gündeme geldi.

Fenerbahçe yönetimi sezon sonunda güven tazelemek ve üzerindeki baskıyı hafifletmek amacıyla kongre yapabilir.

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