Fenerbahçe'den kadro dışı kararı: Bazı yerli ve yabancı oyuncular takıma veda ediyor

Haber Merkezi
10:149/10/2025, Perşembe
G: 9/10/2025, Perşembe
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Samandıra'da hamle yapmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Tedesco önderliğinde Fenerbahçe'de bazı yerli ve yabancı oyuncular kadro dışı bırakılacak.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, başarı için kolları sıvamaya başladı. 21 Eylül'deki seçimi kazanan Saran, Samandıra'da bazı değişiklikler yapacak.

Bugüne kadar beklenilmesindeki nedenlerden birisi, Saran’ın başkanlığının onay süreci nedeniyle hukuki boşluk doğmasın diye Ali Koç ve yönetimi Futbol AŞ’de devam ediyor olmasıydı.

Futbol AŞ’de genel kurul yarın gerçekleşecek ve yeni yönetim görev başı yapacak.

Başkan Saran, Futbol AŞ’de tüm yetkileri devraldıktan sonra futbol takımıyla ilgili radikal kararlar alacak.

Gazeteci İrfan Yirmibeş'in haberine göre; Samandıra'ya neşter vuracak olan Saran, takıma zarar veren yerli ve yabancı futbolcuları kadro dışı bırakacak.

Teknik direktör Tedesco ile yola devam etmeyi planlayan Saran, devre arası planlamasını da Tedesco ile birlikte yapıyor.

Yönetim, Tedesco'dan aldığı rapor ile kadro dışıları planlayacak.

