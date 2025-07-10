Fenerbahçe'den stat sponsorluğu için tarihi anlaşma: Avrupa'nın en çok para kazanan 3. kulübü olacak

Fenerbahçe Kulübü, stat ismi ve futbol A takımının Avrupa forma göğüs sponsorluğu için Chobani şirketiyle görüşmelere başlandığını duyurdu. Sarı lacivertli takım buradan alacağı para ile Avrupa'da stat sponsorluğu konusunda en çok kazanan 3. kulüp olacak.
Fenerbahçe'de geride bıraktığımız sezon itibarıyla Ülker ile olan stat sponsorluğu anlaşması sona erdi.
Sarı lacivertliler birçok firma ile görüşmeler yapıyordu.
Yapılan görüşmeler sonrasında Fenerbahçe'nin yeni stat sponsoru belli oldu.
Fenerbahçe Kulübü, stat ismi ve futbol A takımının Avrupa forma göğüs sponsorluğu için Chobani şirketiyle görüşmelere başlandığını duyurdu.
Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Şirketimiz, stadyum isim sponsorluğu ve futbol A takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için Chobani şirketi ile görüşmelere başlamıştır."
İş insanı Hamdi Ulukaya'nın sahibi olduğu Chobani, ABD'de süzme yoğurt ve süt ürünleri alanında faaliyet gösteriyor.
Fenerbahçe forma göğüs reklamı dışında sadece stat sponsorluğundan ciddi bir gelir elde edecek.
Şu anda Avrupa'da stat isim sponsorluğu konusunda en çok para kazanan kulüp Barcelona.
Spotify Camp Nou Stadı için Spotify şirketi senelik 70 milyon euro ödeme yapıyor ve 4 yıllık anlaşmaları var.
İkinci sırada ise BayArena ile Bayer 04 Leverkusen yer alıyor. Leverkusen buradan senelik 30 milyon euro gelir elde ediyor.
Üçüncü sırada ise Fenerbahçe yer alacak.
Fenerbahçe'nin sadece stat sponsorluğundan senelik 20 milyon euro kazanacağı iddia edildi.
Anlaşmanın 5 yıllık olacağı ve Fenerbahçe'nin toplamda 100 milyon euro gelir elde edeceği ifade edildi.
Bu rakamlara forma göğüs sponsorluk ücretinin dahil olmadığı iddia edildi.