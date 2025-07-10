Fenerbahçe'den stat sponsorluğu için tarihi anlaşma: Avrupa'nın en çok para kazanan 3. kulübü olacak

Fenerbahçe Kulübü, stat ismi ve futbol A takımının Avrupa forma göğüs sponsorluğu için Chobani şirketiyle görüşmelere başlandığını duyurdu. Sarı lacivertli takım buradan alacağı para ile Avrupa'da stat sponsorluğu konusunda en çok kazanan 3. kulüp olacak.

1 /15 Fenerbahçe'de geride bıraktığımız sezon itibarıyla Ülker ile olan stat sponsorluğu anlaşması sona erdi.

2 /15 Sarı lacivertliler birçok firma ile görüşmeler yapıyordu.

3 /15 Yapılan görüşmeler sonrasında Fenerbahçe'nin yeni stat sponsoru belli oldu.

4 /15 Fenerbahçe Kulübü, stat ismi ve futbol A takımının Avrupa forma göğüs sponsorluğu için Chobani şirketiyle görüşmelere başlandığını duyurdu.

5 /15 Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

6 /15 "Şirketimiz, stadyum isim sponsorluğu ve futbol A takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için Chobani şirketi ile görüşmelere başlamıştır."

7 /15 İş insanı Hamdi Ulukaya'nın sahibi olduğu Chobani, ABD'de süzme yoğurt ve süt ürünleri alanında faaliyet gösteriyor.

8 /15 Fenerbahçe forma göğüs reklamı dışında sadece stat sponsorluğundan ciddi bir gelir elde edecek.

9 /15 Şu anda Avrupa'da stat isim sponsorluğu konusunda en çok para kazanan kulüp Barcelona.

10 /15 Spotify Camp Nou Stadı için Spotify şirketi senelik 70 milyon euro ödeme yapıyor ve 4 yıllık anlaşmaları var.

11 /15 İkinci sırada ise BayArena ile Bayer 04 Leverkusen yer alıyor. Leverkusen buradan senelik 30 milyon euro gelir elde ediyor.

12 /15 Üçüncü sırada ise Fenerbahçe yer alacak.

13 /15 Fenerbahçe'nin sadece stat sponsorluğundan senelik 20 milyon euro kazanacağı iddia edildi.

14 /15 Anlaşmanın 5 yıllık olacağı ve Fenerbahçe'nin toplamda 100 milyon euro gelir elde edeceği ifade edildi.