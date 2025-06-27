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Fenerbahçe'den ters köşe: Jadon Sancho derken başka bir oyuncuyla masaya oturuldu

Fenerbahçe'den ters köşe: Jadon Sancho derken başka bir oyuncuyla masaya oturuldu

Haber Merkezi
17:5327/06/2025, Cuma
G: 27/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de Jadon Sancho gündeme gelmişti. Sarı lacivertli taraftarlar Sancho'yu beklerken, yönetimin ters köşe yaptığı ve başka bir oyuncuyla masaya oturduğu öğrenildi.

Kanat transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine Jadon Sancho'yu aldığı öğrenilmişti.

Sancho hakkında bilgiler alan sarı lacivertlilerde, yönetim ters köşe yaptı.

Fenerbahçe için son olarak Brezilya basınında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

ESPN'de yer alan habere göre, Fenerbahçe, Porto forması giyen Pepe ile ilgileniyor.

Haberde Fenerbahçe'nin Pepe transferi için Aston Villa, Nottingham Forest, Fulham ve Burnley ile rekabet etmesi gerektiği belirtildi.

Transfermarkt verilerine göre Pepe'nin piyasa değeri 22 milyon euro.

Pepe geçen sezon Porto formasıyla 45 maçta 6 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi. 

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