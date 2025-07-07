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Fenerbahçeli futbolcunun son hali görenleri şaşırttı: Gözlerine inanamadılar

Fenerbahçeli futbolcunun son hali görenleri şaşırttı: Gözlerine inanamadılar

Haber Merkezi
16:507/07/2025, lundi
G: 7/07/2025, lundi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe Futbol A Takımının yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri devam ediyor. Sarı lacivertli bir futbolcu son haliyle görenleri şaşırttı.

Fenerbahçe Futbol A Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına yarın başlayacak.

Sezon öncesi sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından sarı-lacivertliler, son kontrollerin ardından yarın top başı yapacak. 

 Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalarına başlayacak Fenerbahçe, hazırlıkların İstanbul etabını 14 Temmuz Pazartesi günü tamamlayacak.

Aynı gün Portekiz'e yurtdışı kamp ve hazırlık maçları dönemi için hareket edecek olan sarı-lacivertli kafile, 27 Temmuz'a kadar burada çalışmalarını sürdürecek.

Fenerbahçe, burada 17 Temmuz'da Portimonense, 20 Temmuz'da Uniao de Leiria, 23 Temmuz'da Al Ittihad ve 26 Temmuz'da Benfica ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertliler, yurt dışı kampının ardından yurda dönecek ve çalışmalarına İstanbul'da devam edecek.

Fenerbahçe, 30 Temmuz'da ise Lazio ile Ülker Stadı'nda hazırlık maçına çıkacak.

Bu arada Fenerbahçe Futbol A Takımının yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri de devam ediyor.

EKG ve kan tetkiklerinin ardından efor, akciğer, kardiyak ve radyolojik testlerin yapıldığı kontroller; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde gerçekleştirilen tetkiklerle sona erdi.

Ayrıca Fenerbahçe'de Yusuf En Nesyri'nin son hali taraftarların da dikkatini çekti. Geride bıraktığımız sezon sonunda, almış olduğu kilolardan dolayı tepki çeken Faslı oyuncu, fit bir şekilde sağlık testlerine girdi. En Nesyri'nin bu hali sosyal medyada gündem oldu.

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