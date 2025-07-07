Fenerbahçeli futbolcunun son hali görenleri şaşırttı: Gözlerine inanamadılar

Ayrıca Fenerbahçe'de Yusuf En Nesyri'nin son hali taraftarların da dikkatini çekti. Geride bıraktığımız sezon sonunda, almış olduğu kilolardan dolayı tepki çeken Faslı oyuncu, fit bir şekilde sağlık testlerine girdi. En Nesyri'nin bu hali sosyal medyada gündem oldu.