Fenerbahçeli yıldızdan flaş sözler: Tedesco bu yüzden gönderilmemiş

Fenerbahçe’de Fatih Karagümrük maçının etkileri devam ediyor. Mağlubiyet sonrasında acil kodla bir toplantı yapan sarı lacivertlilerde, sportif direktör Devin Özek ve teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılması bekleniyordu. Fakat bu toplantı sonrasında yola devam kararı alındı ve görüşmedeki detaylar da ortaya çıkmaya başladı.
Fenerbahçe'de üst üste gelen puan kayıplarının ardından acil durum ilan edilmişti.
Başkan Sadettin Saran, 2-0 kaybedilen Fatih Karagümrük maçı sonrası yönetim kurulu ile toplantı yapmış ve bu toplantıda bazı yöneticiler Tedesco ile yolların ayrılmasını isterken Aykut Kocaman ve İsmail Kartal isimleri ön plana çıkmıştı.
Sabah'ta yer alan habere göre; Saran, yönetim kurulu toplantısı sonrası ani karar almadı ve Özek ile Tedesco'yla görüştükten sonra oyuncuları da aradı.
Başta takım kaptanı Skriniar olmak üzere birkaç futbolcuyla daha konuşan Saran, oyuncuların sözleri sonrası Tedesco için kararını verdi.
Futbolcuların, "Tek sorumlu Tedesco değil, bizim de büyük hatalarımız var. Fatura tek başına ona kesilmesin. Gerekirse biz de bedel öderiz. Biz sonuna kadar şampiyonluğu ve tüm kupaları kazanmak için mücadele edeceğiz. Hatalarımızı telafi edeceğiz." dediği aktarıldı.