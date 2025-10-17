Fenerbahçelileri çıldırtan futbolcu: Forma bile giymeden servet kazandı

7 Haziran 2025'te Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan tecrübeli futbolcu, oynamadığı dönemde sarı-lacivertli kulüpten aldığı paralarla gündem oldu.
Fenerbahçe’nin artan borç yükü gündemdeyken, takıma katkı vermeyen futbolculara ödenen yüksek maaşlar yeniden tartışma konusu oldu.
Bu futbolculardan en dikkat çekeni ise Serdar Aziz oldu. Geçtiğimiz yaz sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki futbolcu, oynamadığı dönemde bile sarı-lacivertli kulüpte ciddi paralar kazandı.
Serdar Aziz, Fenerbahçe formasını en son 21 Ekim 2023'te giymişti. Tecrübeli oyuncu, bu tarihten sözleşmesi bitene kadarki dönemde hiç oynamadan yaklaşık 3,5 milyon euro maaş aldı.
Serdar için sosyal medyada "Forma giymeden servet kazanan futbolcu" yorumları yapıldı.
Serdar Aziz örneğinde görüldüğü üzere, oyuncularla performans bazlı sözleşme yapılmasının ne denli önemli olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.
Serdar Aziz, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra hiçbir takımla anlaşmadı ve boşta kaldı.