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Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri kim?

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri kim?

15:1821/02/2025, Cuma
G: 21/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Anderlecht’i eledi ve son 16 turuna kaldı. Sarı-lacivertliler son 16 turunda çekilen kura sonucu Rangers ile eşleşti. Fenerbahçe’nin bu turu geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ve yarı final muhtemel rakipleri de belli oldu. Peki, Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi çeyrek finalde ve yarı finaldeki muhtemel rakipleri kim? İşte detaylar.

Fenerbahçe dün akşam UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 play-off turunda Anderlecht ile 2-2 berabere kaldı ve son 16 turuna adını yazdırdı. Sarı-lacivertlilerin son 16 turunda rakibi bugün UEFA tarafından çekilen kuranın ardından belli oldu. Sarı-lacivertliler ilk maçı evinde Rangers ile oynayacak.


UEFA’nın çektiği kuranın ardından Fenerbahçe’nin çeyrek final ve yarı final muhtemel rakipleri de belli oldu. İşte sarı-lacivertlilerin çeyrek final ve yarı final muhtemel rakipleri;

FENERBAHÇE SON 16 TURUNU GEÇERSE ÇEYREK FİNALDE KİMLE OYNAYACAK?

  • ROMA
  • LAZİO
  • ATHLETİC BİLBAO


FENERBAHÇE SON 16 TURUNU GEÇERSE YARI FİNALDE KİMLE OYNAYACAK?

  • FCSB
  • FRANKFURT
  • LYON
  • REAL SOCİEDAD
  • MANCHESTER UNİTED
  • TOTTENHAM


#UEFA Avrupa Ligi
#Fenerbahçe
#çeyrek final
#yarı final

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