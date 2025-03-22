Fenerbahçe’nin eski hocası sessizliğini bozdu: ‘Mourinho'ya yapılan cömertlik bana yapılmadı’

Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü sessizliğini bozdu. Tecrübeli teknik adam Ali Koç’a sitemde bulunurken Talisca hakkında söylediği şeyler ise dikkat çekti. Detaylar haberimizde.
Jorge Jesus'un Fenerbahçe'de çalışmasında büyük katkısı olan sarı-lacivertli eski yönetici Emre Can, Faik Çetiner'e çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fanatik gazetesinde Jorge Jesus'un Fenerbahçe değerlendirmesine yer verildi.
Jorge Jesus'un Fenerbahçe'yi takip etmeye devam ettiğini belirten Emre Can, deneyimli çalıştırıcının, "Mourinho'ya transfer konusunda yapılan cömertlik bana yapılmadı. Fenerbahçe bu sezon futbolda büyük yatırımlar yaptı.
Mourinho ile büyük başarılara imza atacaktır. Başkan Ali Koç ve çok sevdiğim taraftarlar bunu fazlasıyla hak ediyor." dediğini belirtti.
Haberde ayrica Jesus'un Talisca için söylediklerine de yer verildi.
Jorge Jesus'un Talisca için, "Talisca'yı idmansız bırakmayın. Kuvvetlenmesi lazım. Güçlü bir Talisca, takımı sırtlar." ifadelerini kullandığı belirtildi.
Fenerbahçe'nin başında 52 maça çıkan Jorge Jesus, 2.21'lik puan ortalaması tutturmuştu.