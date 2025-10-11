Yeni Şafak
Fenerbahçe'nin eski hocası tarih yazıyor: 150 bin nüfusluk ülkeyi Dünya Kupası'na götürüyor

Haber Merkezi
21:0011/10/2025, Cumartesi
G: 11/10/2025, Cumartesi
Fenerbahçe'nin eski hocası şu anda tarih yazıyor. 150 bin nüfusluk ülkeyi Dünya Kupası'na götürmek için son 3 maçı kaldı.

Dünya Kupası yolunda oldukça ilginç maçlar oynanmaya devam ediyor.

Özellikle bir ülke tarih yazmaya hazırlanıyor.

Takımın başında da Fenerbahçe'nin eski bir hocası bulunuyor.

Bu isim Dick Advocaat.

Advocaat'ın çalıştırdığı Curaçao Milli Takımı, Jamaika'yı 2-0 mağlup etti.

Bu skorla birlikte 3 maçta, 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Curaçao, puanını 7 yaptı ve grupta liderliğe yükseldi.

Geriye kalan 3 maç sonunda lider olunması durumunda 155 bin nüfusu olan ülke, Dünya Kupası'na katılarak tarih yazacak.

#Fenerbahçe
#Dick Advocaat
#Curaçao
