Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Bellona Kayserispor ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler, bu maçı kazanarak lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını yeniden üçe düşürmek istiyor. Teknik direktör Jose Mourinho da bu maçın ilk 11'ini belirledi. Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı 11'inde Jose Mourinho, birkaç haftadır şans vermediği yıldız oyuncuya yeniden şans verecek.

1 /10 Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Bellona Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

2 /10 Haftaya liderin 3 puan gerisinde giren Fenerbahçe, rakibinin kazandığı haftada Kayserispor'u yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

3 /10 Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertlilerin geride kalan 29 maçta 71 puanı bulunuyor.

4 /10 Fenerbahçe, sezonun ilk bölümünde rakibini deplasmanda 6-2 mağlup etmişti.

5 /10 Fenerbahçe'de zorlu müsabaka öncesinde tek eksik bulunuyor. Mert Hakan Yandaş kadroda yer almayacak.

6 /10 Fenerbahçe'de Kayserispor maçı öncesinde 6 isim kart ceza sınırında bulunuyor.

7 /10 Sarı-lacivertli takımda Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Allan Saint-Maximin, Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci, yarın oynanacak müsabakada kart görmeleri halinde Gaziantep deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.

8 /10 Teknik direktör Jose Mourinho ise Kayserispor maçının 11'ini belirledi.

9 /10 Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı muhtemel 11'i şu şekilde: