Fenerbahçe’nin Naatan Skytta transferinde Yüksel Yıldırım'dan beklenmedik talep

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan 22 yaşındaki Naatan Skytta için istenen rakam belli oldu. Dunkerque Başkanı Yüksel Yıldırım oyuncu için istediği bonservis bedelini açıkladı. Peki, Fenerbahçe Naatan Skytta’yı transfer edecek mi? İşte detaylar.
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın sahibi olduğu Fransa Ligue 2 takımı USL Dunkerque'de forma giyen Finlandiyalı 10 numara Naatan Skytta için Fenerbahçe iddiası ortaya atıldı.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Yüksel Yıldırım, Naatan Skytta için Fenerbahçe'den 5 milyon euro talep etti.
Transfermarkt verilerine göre 22 yaşındaki Naatan Skytta'nın güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon euro.
Ligue 2 ekibi, Naatan Skytta'yı yaz transfer döneminde Toulouse'dan kadrosuna katmış ve oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Bu sezon ligde 26 maça çıkıp 1883 dakika süre alan Finlandiyalı futbolcu, 7 gol ve 4 asistlik istatistik yakaladı.
Naatan Skytta kimdir, kaç yaşında?
Naatan Skyttä, tam adıyla Naatan Mikael Skyttä, 7 Mayıs 2002 tarihinde Finlandiya’nın Ylöjärvi şehrinde doğmuş bir futbolcudur. Şu anda 22 yaşındadır.
Orta saha oyuncusu olarak görev yapan Skyttä, özellikle hücum yönü güçlü bir on numara (ofansif orta saha) olarak tanınıyor. Profesyonel kariyerine Finlandiya’nın Ilves kulübünde başlayan genç yıldız, 2021 yılında Fransa’nın Toulouse FC takımına transfer oldu ve burada dikkat çekici bir gelişim gösterdi.
Şu an ise Ligue 2 ekiplerinden USL Dunkerque’de forma giyiyor (28 Ağustos 2024 itibarıyla sözleşmesi devam ediyor). Hızı, tekniği ve oyun zekasıyla öne çıkan Skyttä, Finlandiya milli takımının alt yaş kategorilerinde de düzenli olarak yer almış bir isim.
Kariyerinde Ilves, Toulouse, Viking FK (kiralık), OB (kiralık) ve Dunkerque gibi takımlarda oynadı.