Fenerbahçe’nin Naatan Skytta transferinde Yüksel Yıldırım'dan beklenmedik talep

Orta saha oyuncusu olarak görev yapan Skyttä, özellikle hücum yönü güçlü bir on numara (ofansif orta saha) olarak tanınıyor. Profesyonel kariyerine Finlandiya’nın Ilves kulübünde başlayan genç yıldız, 2021 yılında Fransa’nın Toulouse FC takımına transfer oldu ve burada dikkat çekici bir gelişim gösterdi.



