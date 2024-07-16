Fenerbahçe'nin Saint-Maximin için ödeyeceği ücret belli oldu

Sarı-lacivertlilerin Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'den kadrosuna kattığı Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin için ödeyeceği ücret belli oldu. Transferin detaylarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Sarı-lacivertliler, Oğuz Aydın ve Cenk Tosun'un ardından yıldız oyuncuyu renklerine bağladı.
Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ahli forması giyen Saint-Maximin için kulübüyle anlaşma sağladı.
27 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu resmi imzayı atmak için bugün İstanbul'a geliyor.
Arabistan'da yıllık 11 milyon euro kazanan Maximin'in Fenerbahçe'den kazanacağı ücret merak konusu oldu.
Sarı-lacivertlilerin Allan Saint Maximin için ödeyeceği ücret belli oldu.
FENERBAHÇE MAXİMİN'E NE KADAR ÖDEYECEK, BONSERVİSİ NE?
Fenerbahçe, Fransız kanat oyuncusu için Al Ahli'ye oyuncunun maaşı, kiralama ve menajerlik ücreti de dahil toplam 8 milyon euro civarında bir bedel ödeyecek.
Başarılı kanat oyuncusu Al-Ahli'ye 27.2 milyon euro bonservis ücretiyle transfer olmuştu.
Maximin geçtiğimiz sezon toplamda 31 maça çıkarken 4 gol atıp 10 asistlik performans sergiledi.