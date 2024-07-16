Fenerbahçe'nin Saint-Maximin için ödeyeceği ücret belli oldu

FENERBAHÇE MAXİMİN'E NE KADAR ÖDEYECEK, BONSERVİSİ NE?





Fenerbahçe, Fransız kanat oyuncusu için Al Ahli'ye oyuncunun maaşı, kiralama ve menajerlik ücreti de dahil toplam 8 milyon euro civarında bir bedel ödeyecek.