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Spor

Fenerbahçe'nin Saint-Maximin için ödeyeceği ücret belli oldu

18:50 - 16/07/2024 Salı
Yeni Şafak

Sarı-lacivertlilerin Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'den kadrosuna kattığı Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin için ödeyeceği ücret belli oldu. Transferin detaylarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Sarı-lacivertliler, Oğuz Aydın ve Cenk Tosun'un ardından yıldız oyuncuyu renklerine bağladı.

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Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ahli forması giyen Saint-Maximin için kulübüyle anlaşma sağladı.

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27 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu resmi imzayı atmak için bugün İstanbul'a geliyor.


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Arabistan'da yıllık 11 milyon euro kazanan Maximin'in Fenerbahçe'den kazanacağı ücret merak konusu oldu.

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Sarı-lacivertlilerin Allan Saint Maximin için ödeyeceği ücret belli oldu.


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FENERBAHÇE MAXİMİN'E NE KADAR ÖDEYECEK, BONSERVİSİ NE?


Fenerbahçe, Fransız kanat oyuncusu için Al Ahli'ye oyuncunun maaşı, kiralama ve menajerlik ücreti de dahil toplam 8 milyon euro civarında bir bedel ödeyecek.

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Başarılı kanat oyuncusu Al-Ahli'ye 27.2 milyon euro bonservis ücretiyle transfer olmuştu.


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Maximin geçtiğimiz sezon toplamda 31 maça çıkarken 4 gol atıp 10 asistlik performans sergiledi.


#Fenerbahçe
#Allan Saint-Maximin
#Transfer
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