Fenerbahçe’nin yeni sezon çileği belli oldu: Heung-Min Son!

Fenerbahçe, yeni sezon transfer çalışmalarına hız verdi. Yeni sezonda takıma birçok yıldız futbolcu transfer etmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler gündemine Tottenham’dan Heung-Min Son’u aldı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yeni sezon öncesi transfer stratejisinin net sinyalini verdi. Koç, "Mevcut kadromuzu, doğrudan ilk 11'de oynayacak 4 tane yıldız futbolcuyla güçlendireceğiz" dedi.
Sabah'ın haberine göre sarı-lacivertliler, kaleye tecrübeli ve üst düzey bir isim transfer edecek. Ali Koç'un da vurguladığı bu hamle, takımın en kritik bölgelerinden birine yıldız dokunuşu anlamına geliyor. 2017'den bu yana Manchester City forması giyen Brezilyalı Ederson listenin ilk sırasında. 31 yaşındaki eldiven, Brezilya Milli Takım formasını da giyiyor.
Takımda kiralık olarak forma giyen Maximin ile yollar ayrılacak. Yeni sezonda bu mevkide etkili bir ismin formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor. Ali Koç, takımı hızlandıracak bir transfer vurgusu yaptı.
Bu bölge için öne çıkan isim Tottenham forması giyen Güney Koreli Heugh-Min Son. 32 yaşındaki oyuncu, Bayer Leverkusen'den 30 milyon Euro'ya İngiliz ekibine gitmişti.
Planlanan dördüncü yıldız transfer ise santrfor pozisyonunda olacak. En-Nesyri'nin satışı düşünülüyor. Yerine usta işi bir golcüyle kadro güçlendirilecek. Yönetim, bu bölgeye yapılacak transferin tartışmasız ilk 11 oyuncusu olmasını istiyor. Juventus ile 1 yıl sözleşmesi kalan Sırp Dusan Vlahovic ve Lille'de oynayan Kanadalı Jonathan David. 25 yaşındaki Kanada Milli Takımı forması da giyen David'in sözleşmesi sezon sonu bitiyor.
Haberde yer alan diğer detaya göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un katıldığı programda açıkladığı, Mourinho'ya devre arasında gelen 36 milyon Euro'luk teklif Suudi Arabistan 2. Ligi'nde mücadele eden ve gelecek sezon 1. Lig'e yükselecek olan Neom SC kulübü tarafından yapıldı.