Fenerbahçe’nin yeni sezon çileği belli oldu: Heung-Min Son!

Sabah'ın haberine göre sarı-lacivertliler, kaleye tecrübeli ve üst düzey bir isim transfer edecek. Ali Koç'un da vurguladığı bu hamle, takımın en kritik bölgelerinden birine yıldız dokunuşu anlamına geliyor. 2017'den bu yana Manchester City forması giyen Brezilyalı Ederson listenin ilk sırasında. 31 yaşındaki eldiven, Brezilya Milli Takım formasını da giyiyor.



