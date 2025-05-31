Fenerbahçe’nin yıldızlarına vedası gündem oldu: Tüp ve tava detayı

Fenerbahçe’de Edin Dzeko ve Dusan Tadic takıma veda etti. Tecrübeli yıldızlara Başkan Ali Koç tarafından plaket verildi. Plaketin verildiği yer ise sosyal medyada gündem oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar bu durumu sosyal medyada rezalet olarak değerlendirdi.

1 /6 Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunu ikinci sırada tamamlayarak şampiyonluk hayallerini bir kez daha ertelerken, kulüpte yaprak dökümü yaşanıyor.



2 /6 Sarı-lacivertlilerin iki büyük yıldızı Edin Džeko ve Dusan Tadić, takıma veda etti.



3 /6 Fenerbahçe başkanı Ali Koç duygusal bir konuşma yaparak iki tecrübeli isme plaket verdi.



4 /6 Yıldız futbolcuların vedasında teknik direktör Jose Mourinho ve Acun Ilıcalı da yer aldı.

5 /6 Plaketlerin verildiği yer ise sosyal medyada gündem oldu.

