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Fenerbahçe’nin yıldızlarına vedası gündem oldu: Tüp ve tava detayı

Fenerbahçe’nin yıldızlarına vedası gündem oldu: Tüp ve tava detayı

10:1331/05/2025, Cumartesi
G: 31/05/2025, Cumartesi
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Fenerbahçe’de Edin Dzeko ve Dusan Tadic takıma veda etti. Tecrübeli yıldızlara Başkan Ali Koç tarafından plaket verildi. Plaketin verildiği yer ise sosyal medyada gündem oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar bu durumu sosyal medyada rezalet olarak değerlendirdi.

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunu ikinci sırada tamamlayarak şampiyonluk hayallerini bir kez daha ertelerken, kulüpte yaprak dökümü yaşanıyor.


Sarı-lacivertlilerin iki büyük yıldızı Edin Džeko ve Dusan Tadić, takıma veda etti.


Fenerbahçe başkanı Ali Koç duygusal bir konuşma yaparak iki tecrübeli isme plaket verdi.


Yıldız futbolcuların vedasında teknik direktör Jose Mourinho ve Acun Ilıcalı da yer aldı.

Plaketlerin verildiği yer ise sosyal medyada gündem oldu.


Ali Koç’un futbolcularla konuşma yaptığı sırada görüntülere tüp, tava ve çay ocağı yansıdı.


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