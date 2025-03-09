Fenerbahçe'ye Amrabat şoku! Reddedildi

Bir yandan zirve mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de, bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertli takımın Faslı yıldızı Sofyan Amrabat ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe'nin sezon başında İtalyan Ligi ekiplerinden Fiorentina'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Sofyan Amrabat ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.
Takvim'in haberine göre, sarı-lacivertlilere büyük umutlarla transfer olan ancak beklenen patlamayı bir türlü gerçekleştiremeyen Faslı yıldızın zorunlu satın alma opsiyonunun olduğu iddia edildi.
Fenerbahçe yönetiminin Amrabat'ın performansı sonrası İtalyan kulübüyle iletişime geçtiği ve 12 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonunun indirilmesini istediği öne sürüldü. Fiorentina yönetiminin ise bu teklifi kabul etmediği belirtildi.
Fenerbahçe'nin 10 milyon Euro'nun altında bir rakamla İtalyanların kapısını çaldığı gelen haberler arasında. Fenerbahçe yönetiminin önümüzdeki günlerde bir kez daha Fiorentina ile iletişime geçmesi bekleniyor.
Bilindiği gibi sarı-lacivertliler, Fiorentina'ya 2 milyon Euro kiralama bedeli ödemişti. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Sofyan Amrabat için şimdiye kadar 53.6 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. Fiorentina onun için 19.5 milyon Euro ödemişti.
Amrabat, bu sezon forma giydiği maçlarda 2 gol atarken 3 de asist yaptı. Toplamda 5 gole katkıda bulundu.