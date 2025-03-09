Fenerbahçe'ye Amrabat şoku! Reddedildi

Bilindiği gibi sarı-lacivertliler, Fiorentina'ya 2 milyon Euro kiralama bedeli ödemişti. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Sofyan Amrabat için şimdiye kadar 53.6 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. Fiorentina onun için 19.5 milyon Euro ödemişti.