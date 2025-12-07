Fenerbahçe'ye gol atan Bertuğ Yıldırım'a Galatasaraylı isimden tebrik

Galatasaray'ın stoperi Abdülkerim Bardakcı ise Bertuğ'un bu paylaşımına "Evlaaaaat" yorumunu bıraktı ve kırmızı kalp emojisi kullandı. Abdülkerim Bardakcı'nın Bertuğ Yıldırım'ın paylaşımına yaptığı bu yorum sosyal medyada kısa süre içinde viral oldu.