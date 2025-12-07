Yeni Şafak
Fenerbahçe'ye gol atan Bertuğ Yıldırım'a Galatasaraylı isimden tebrik

10:297/12/2025, Pazar
G: 7/12/2025, Pazar
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayan Başakşehir, rakibiyle 1-1 berabere kalırken maçta beraberlik golünü atan Bertuğ Yıldırım'a, Galatasaraylı futbolcudan tebrik mesajı geldi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakcı, Fenerbahçe'ye golü atan Bertuğ Yıldırım'ın paylaşımına yorum bıraktı

Fenerbahçe maçında Başakşehir'e 1 puanı kazandıran golü atan Bertuğ Yıldırım, müsabakanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı ve "Devam.." ifadesini kullandı.

Galatasaray'ın stoperi Abdülkerim Bardakcı ise Bertuğ'un bu paylaşımına "Evlaaaaat" yorumunu bıraktı ve kırmızı kalp emojisi kullandı. Abdülkerim Bardakcı'nın Bertuğ Yıldırım'ın paylaşımına yaptığı bu yorum sosyal medyada kısa süre içinde viral oldu.

