Fenerbahçe'ye rekor teklif: Yıldız oyuncu Türk futbol tarihine geçebilir!

Sarı-lacivertlilerde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Ferdi Kadıoğlu'na Premier Lig ekiplerinden Brighton talip oldu. İngilizler, milli futbolcu için Fenerbahçe'ye rekor teklif yaptı. Transferin detaylarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Fenerbahçe forması giyen yıldız oyuncu Ferdi Kadıoğlu'nun adı transferde anılmaya devam ediyor.
Sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken 24 futbolcunun takımdaki geleceği merak konusu.
Başkan Ali Koç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Ferdi Kadıoğlu’nu çok isteyen var ama biz daha fazla istiyoruz!" ifadelerini kullanmıştı.
Ferdi Kadıoğlu için Premier Lig ekibi, Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.
Fabian Hürzeler'in çalıştırdığı Brighton, milli futbolcu için 33 milyon euroluk teklifini sarı-lacivertlilere iletti.
Yönetim, '40 milyon eurodan aşağı bırakmayacağız' yanıtını vererek Brighton'ın teklifini reddetti. Brighton yetkilileri ilerleyen günlerde teklifi revize ederek transferi bitirmek istiyor.
Ferdi Kadıoğlu'nun olası ayrılığı gerçekleşirse Arda Turan'ın Barcelona'ya transfer olurken ödenen 34 milyon euroluk bonservis ücretini geride bırakarak Türk futbol tarihine geçecek.
Takımda kalmaya sıcak bakan milli oyuncu, Fenerbahçe'nin izleyeceği politikaya göre kariyerine devam edecek.
Sarı-lacivertliler, Nuri Şahin'in teknik direktörlük yaptığı Borussia Dortmund tarafından yapılan 25 milyon euroluk teklifi de reddetmişti.
Geride bıraktığımız sezon toplamda 51 maça çıkarken 3 gol atıp 5 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri ise 30 milyon euro.