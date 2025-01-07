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Fenerbahçe'yle ilgili şoke eden iddialar: İki isim krize neden oldu

Fenerbahçe'yle ilgili şoke eden iddialar: İki isim krize neden oldu

15:407/01/2025, Salı
G: 7/01/2025, Salı
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Fenerbahçeli futbolcuların arasında gruplaşmanın ciddi boyutlara ulaştığı belirtiliyor. Sarı-lacivertli takımda yaşanan krizde iki futbolcunun adı ön plana çıkıyor.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'yle ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı.

Takvim'in haberine göre, sarı-lacivertlilerde futbolcular arasında gruplaşmalar yaşanıyor. Ayrıca yerli ve yabancı oyuncular arasında prim krizi yaşandığı öne sürülüyor.

Söz konusu haberde, yabancı futbolcuların Türk futbolcular ile yakın olmadığı ve takım birliğini oluşturmada sıkıntı yaşanıldığı aktarılırken, maaş ve prim dengesizliğinin işleri buraya getirdiği ifade edildi.

Bu durumun takım içinde huzursuzluğa neden olduğu aktarıldı. Ayrıca yerli futbolcuların, yabancı oyunculara oranla fazla süre bulamamalarını ise Mourinho'nun kişisel tercihlerine bağladığı belirtildi.

İşleri bu noktaya getiren isimlerin kaptanlar Edin Dzeko ve Dusan Tadic olduğu öne sürüldü. Bu iddiaların camiada endişeye neden olduğu kaydedildi.

#Fenerbahçe
#Edin Dzeko
#Dusan Tadic
#Jose Mourinho

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