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Fernando Muslera'nın yeni takımından kazanacağı ücret şaşırttı

Fernando Muslera'nın yeni takımından kazanacağı ücret şaşırttı

21:5617/06/2025, Salı
G: 17/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Galatasaray kalesinde efsaneleşen Fernando Muslera, ayrılık sonrası yeni takımına imza atmaya hazırlanıyor. Arjantin'in köklü kulübüyle el sıkışan deneyimli eldivenin kazanacağı ücret de belli oldu.

14 yıllık Galatasaray kariyerine son veren Uruguaylı eldiven Fernando Muslera'nın yeni takımı belli oluyor.

Sarı-kırmızılılardan ayrıldıktan sonra ülkesinde futbol oynamaya devam edeceği yazılan 39 yaşındaki tecrübeli file bekçisinin Arjantin Ligi'ne transferi yakın.

Köklü kulüplerden Estudiantes ile anlaşmaya varan Muslera'nın kısa süre içerisinde resmi açıklamayla duyurulmaya hazırlandığı belirtildi.

Bir yıllık sözleşmeye imza atması beklenen deneyimli eldivenin kazanacağı ücrette belli oldu. Muslera, Estudiantes'ten aylık 90 bin dolar kazanacak.

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