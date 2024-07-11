FIFA'dan Galatasaray'a 'haksız sözleşme feshi' cezası

Galatasaray'a geçtiğimiz yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Tete transferinden dolayı kötü haber geldi. FIFA, sarı-kırmızılılar ve Tete'nin 'haksız sözleşme feshi' nedeniyle para cezası ödemesine karar verdi. İşte detaylar...
Galatasaray geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Brezilyalı Tete'nin transferinden beklediğini alamadı.
Ukrayna ekiplerinden Shaktar Donestk, bedelsiz şekilde gerçekleşen transferin ardından Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etmişti.
Ne olmuştu?
Tete, Ukrayna - Rusya savaşı sebebiyle Shaktar Donestk ile sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmiş serbest statüde yer alan oyuncu konumuna gelmişti.
Galatasaray'da yaz transfer döneminde Brezilyalı kanat oyuncusunu kadro katmıştı.
Ukrayna temsilcisi Shaktar Donestk, 'haksız sözleşme feshi' nedeniyle bu transferi FIFA'ya taşıdı.
Yapılan şikayeti değerlendirmeye alan FIFA, Galatasaray'a cezayı kesti.
FIFA, Galatasaray ve Tete'nin 'haksız sözleşme feshi' nedeniyle 2.5 milyon euro ceza ödemesine karar verdi.
Galatasaray, FIFA'dan gelen bu cezayı CAS'a taşıyacak.
Cezanın onanması halinde Tete ile yapılan özel anlaşma gereği cezayı Tete'nin maaş, bonus, prim ya da imaj hakkı ödemelerinden kesebilecek.