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Spor

FIFA'dan Galatasaray'a 'haksız sözleşme feshi' cezası

19:16 - 11/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 19:33 - 11/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Galatasaray'a geçtiğimiz yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Tete transferinden dolayı kötü haber geldi. FIFA, sarı-kırmızılılar ve Tete'nin 'haksız sözleşme feshi' nedeniyle para cezası ödemesine karar verdi. İşte detaylar...

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Galatasaray geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Brezilyalı Tete'nin transferinden beklediğini alamadı.

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Ukrayna ekiplerinden Shaktar Donestk, bedelsiz şekilde gerçekleşen transferin ardından Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etmişti.


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Ne olmuştu?


Tete, Ukrayna - Rusya savaşı sebebiyle Shaktar Donestk ile sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmiş serbest statüde yer alan oyuncu konumuna gelmişti.


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Galatasaray'da yaz transfer döneminde Brezilyalı kanat oyuncusunu kadro katmıştı.

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Ukrayna temsilcisi Shaktar Donestk, 'haksız sözleşme feshi' nedeniyle bu transferi FIFA'ya taşıdı.

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Yapılan şikayeti değerlendirmeye alan FIFA, Galatasaray'a cezayı kesti.

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FIFA, Galatasaray ve Tete'nin 'haksız sözleşme feshi' nedeniyle 2.5 milyon euro ceza ödemesine karar verdi.


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Galatasaray, FIFA'dan gelen bu cezayı CAS'a taşıyacak.

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Cezanın onanması halinde Tete ile yapılan özel anlaşma gereği cezayı Tete'nin maaş, bonus, prim ya da imaj hakkı ödemelerinden kesebilecek.

#Galatasaray
#Tete
#FIFA
#CAS
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