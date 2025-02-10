Galatasaray 5. transferini yapıyor: Yıldız isim bu akşam İstanbul'da olacak

Devre arası transfer dönemini hareketli geçiren Galatasaray; Alvaro Morata, Carlos Cuesta, Mario Lemina ve Ahmet Kutucu'nun ardından bir isimde daha mutlu sona ulaştı.
Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Morata, Lemina, Cuesta ve Ahmed Kutucu'yu renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, 5. transferini de bitirdi.
Galatasaray, Lens’in Polonyalı savunma oyuncusu Przemyslaw Frankowski ile anlaştı.
İki kulüp arasındaki görüşmelerde de anlaşma sağlanarak imzalar atıldı.
Kiralık ve satın alma opsiyonu ile anlaşılan 29 yaşındaki futbolcunun akşam saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.
Frankowski, orta sahanın hem sağı hem de solunda oynayabiliyor. Tecrübeli futbolcu ayrıca bek olarak da görev yapabiliyor.