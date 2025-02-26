Galatasaray-Fenerbahçe maçının hakem raporu belli oldu: Slavko Vincic'in performansı nasıldı?

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Rams Park'ta 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetti. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakem raporu belli oldu.
Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, Rams Park'ta karşı karşıya geldi.
Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetti. Galatasaray-Fenerbahçe maçının hakemi Vincic'in raporu da belli oldu.
Yeni Şafak Spor'un Youtube kanalında yayınlanan Verkaç isimli programda yorumculuk yapan FIFA Kokartlı Eski Hakem Aleks Taşcıoğlu, Vincic'in performansını değerlendirdi. Aleks Taşcıoğlu, şu ifadeleri kullandı.
"Müsabakada herhangi bir gerginlik, itiş kakış, oyunculardan itiraz çok fazla gördüğümüzü söyleyemeyiz. Slavko Vincic, UEFA'nın elit kategori hakemi. Finaller yönetmiş bir hakem. Maçtaki otoritesini, kontrolünü, özellikle oyuncularla diyaloğu... Risk almadı."
"En ufak bir temasa bile faul çaldı. Daha çok oyunu kontrol altında tutma gayretindeydi. Özellikle 75'ten sonra kartlarını çok fazla kullanmaya başladı. "
"Oyuncular arasında gerilim başlayınca Vincic o gerilimi hissetti ve kartlarını kullanarak o şekilde kontrol altına almaya çalıştı."
"Olağanüstü bir yabancı hakem performansı seyrettik mi? Müsabakada 2 tane tartışmalı pozisyon oldu. Osimhen'in penaltı beklediği pozisyon ve Lemina'nın eline gelen top. Bunlar tartışılacaktır."
"Genel olarak Vincic'i zorlayan bir pozisyon olmadı. Performansı başarılıydı bence. Elit kategoride olan bir hakem için zorlandığını düşünmüyorum."