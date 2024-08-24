|
Spor

Galatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman oynanacak, neden ertelendi? Trendyol Süper Lig 3. hafta

10:22 - 24/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 10:22 - 24/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

Trendyol Süper Lig 3. hafta maçlarının 3 tanesi TFF’nin aldığı kararla ertelendi. Bu takımlar federasyonun belirlediği tarihte maçlarını oynayacak. Bu kapsamda Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir haftayı bay geçecek. Peki, Galatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman oynanacak, neden ertelendi? İşte detaylar.

1/ 11

Trendyol Süper Lig’de 3. hafta heyecanı başladı.

2/ 11

Haftanın açılış maçında Alanyaspor evinde Göztepe’yi konuk etti.


3/ 11

Maçta kazanan çıkmadı ve 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.


4/ 11

Bugün Sivasspor evinde Eyüpspor’u, Bodrum FK ise evinde Konyaspor’u konuk edecek.


5/ 11

Bugün oynanması beklenen Galatasaray - Gaziantep FK maçı ise ertelendi.


6/ 11

TFF’nin aldığı karara göre Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir 3. hafta maçlarını ileri bir tarihte oynayacak. 

7/ 11

GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK, NEDEN ERTELENDİ?


Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir gibi takımlarımızın Avrupa kupalarında play-off oynayacak olması sebebiyle 3. hafta maçları ertelendi.


8/ 11

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada ertelenen karşılaşmaların tam tarihlerinin ilerleyen günlerde duyurulacağı paylaşıldı.


9/ 11

3. hafta oynanacak Galatasaray, Başakşehir ve Trabzonspor maçları ertelendi. 

10/ 11

Ertelenen maçlar 17,18,19, 24, 25, 26 Eylül tarihlerinde oynanacak.

11/ 11

Beşiktaş, daha önce açıklanan fikstüre göre 3. haftayı bay geçti.


#Galatasaray
#Gaziantep FK
#Süper Lig
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
KPSS P1,P2,P3 MESLEKLERİ TAM LİSTE: KPSS en düşük taban puanı ile düz memur hangi puan türüne göre atanır? İşte branş bazında sıralama...