Galatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman oynanacak, neden ertelendi? Trendyol Süper Lig 3. hafta

Trendyol Süper Lig 3. hafta maçlarının 3 tanesi TFF’nin aldığı kararla ertelendi. Bu takımlar federasyonun belirlediği tarihte maçlarını oynayacak. Bu kapsamda Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir haftayı bay geçecek. Peki, Galatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman oynanacak, neden ertelendi? İşte detaylar.
Trendyol Süper Lig’de 3. hafta heyecanı başladı.
Haftanın açılış maçında Alanyaspor evinde Göztepe’yi konuk etti.
Maçta kazanan çıkmadı ve 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.
Bugün Sivasspor evinde Eyüpspor’u, Bodrum FK ise evinde Konyaspor’u konuk edecek.
Bugün oynanması beklenen Galatasaray - Gaziantep FK maçı ise ertelendi.
TFF’nin aldığı karara göre Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir 3. hafta maçlarını ileri bir tarihte oynayacak.
GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK, NEDEN ERTELENDİ?
Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir gibi takımlarımızın Avrupa kupalarında play-off oynayacak olması sebebiyle 3. hafta maçları ertelendi.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada ertelenen karşılaşmaların tam tarihlerinin ilerleyen günlerde duyurulacağı paylaşıldı.
3. hafta oynanacak Galatasaray, Başakşehir ve Trabzonspor maçları ertelendi.
Ertelenen maçlar 17,18,19, 24, 25, 26 Eylül tarihlerinde oynanacak.
Beşiktaş, daha önce açıklanan fikstüre göre 3. haftayı bay geçti.