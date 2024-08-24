Galatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman oynanacak, neden ertelendi? Trendyol Süper Lig 3. hafta

Trendyol Süper Lig 3. hafta maçlarının 3 tanesi TFF’nin aldığı kararla ertelendi. Bu takımlar federasyonun belirlediği tarihte maçlarını oynayacak. Bu kapsamda Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir haftayı bay geçecek. Peki, Galatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman oynanacak, neden ertelendi? İşte detaylar.

1 / 11 Trendyol Süper Lig’de 3. hafta heyecanı başladı.

2 / 11 Haftanın açılış maçında Alanyaspor evinde Göztepe’yi konuk etti.



3 / 11 Maçta kazanan çıkmadı ve 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.



4 / 11 Bugün Sivasspor evinde Eyüpspor’u, Bodrum FK ise evinde Konyaspor’u konuk edecek.



5 / 11 Bugün oynanması beklenen Galatasaray - Gaziantep FK maçı ise ertelendi.



6 / 11 TFF’nin aldığı karara göre Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir 3. hafta maçlarını ileri bir tarihte oynayacak.

7 / 11 GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK, NEDEN ERTELENDİ?

Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir gibi takımlarımızın Avrupa kupalarında play-off oynayacak olması sebebiyle 3. hafta maçları ertelendi.



8 / 11 Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada ertelenen karşılaşmaların tam tarihlerinin ilerleyen günlerde duyurulacağı paylaşıldı.



9 / 11 3. hafta oynanacak Galatasaray, Başakşehir ve Trabzonspor maçları ertelendi.

10 / 11 Ertelenen maçlar 17,18,19, 24, 25, 26 Eylül tarihlerinde oynanacak.