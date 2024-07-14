Galatasaray iki aydır peşindeydi: Fenerbahçe transferi bitirdi

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıkları sürerken iki ezeli rakip transferde bir kez daha karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Galatasaray'ın uzun süredir görüşmeler gerçekleştirdiği milli oyuncuyu kadrosuna kattı. Transferin detaylarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bir transferde daha mutlu sona ulaştı.
Sarı-lacivertliler ezeli rakibi Galatasaray'ın uzun süredir görüşmelerde bulunduğu milli oyuncuyu kadrosuna kattı.
Fenerbahçe, Alanyaspor forması giyen Oğuz Aydın'ın transferi konusunda anlaşma sağladı.
Hollanda’da bulunan milli oyuncu, sağlık kontrolü ve resmi sözleşme işlemleri için hafta içi İstanbul’da olacak.
Sarı-lacivertliler Oğuz Aydın ile dört yıllık sözleşme imzalayacak.
Başkan Ali Koç, Oğuz Aydın’la telefon görüşmesi yaparak Fenerbahçe kariyeri için başarılar diledi.
Geçtiğimiz haftalarda Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: "Oğuz Aydın hem sağ hem sol hem forvet, her mevkiyi oynayabilecek bir oyuncu. Sezonu çok iyi bitirdi. Kadromuzda görmek istiyoruz." demişti.
Oğuz Aydın bu sezon toplamda 38 maça çıkarken 13 gol atıp 8 asistlik performans sergiledi.