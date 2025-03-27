Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray, dünyaca ünlü yıldız oyuncu için karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın transferi için görüşmeler yaptığı yıldız oyuncu, Fenerbahçe'ye önerildi. Son kararı teknik direktör Jose Mourinho verecek.

1 /9 Fenerbahçe'de transfer çalışmaları erkenden başlamış durumda. Sarı lacivertli takım bir yandan ligde Galatasaray ile yarış halinde bir yandan da gelecek sezon için planlamalarını yapmaya çalışıyor.

2 /9 Birçok yıldız oyuncuyla şimdiden masaya oturan ve haziran ayında transferleri arka arkaya açıklayarak, kampa yetiştirmek isteyen Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor.

3 /9 Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe'nin sezon başında da ilgilendiği fakat farklı nedenlerden dolayı transferi gerçekleşmeyen Joao Felix, sarı lacivertli takıma önerildi.

4 /9 52 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'den Chelsea'ye transfer olan fakat devre arasında Milan'a kiralanan Felix, umduğunu bulamadı.

5 /9 Menajerler aracılığıyla Felix'in Fenerbahçe'ye önerildiği iddia edilirken, yönetimin bu durumu teknik direktör Jose Mourinho'ya sunacağı ve Portekizli hocanın kararına göre hareket edileceği kaydedildi.

6 /9 Ayrıca menajer Jorge Mendes, hem Mourinho’nun hem de Felix’in temsilcisi konumunda yer alıyor.

7 /9 Mourinho'nunn, Tadic’in ayrılması halinde vatandaşının transferine onay verebileceği öne sürüldü.

8 /9 Galatasaray'ın da Joao Felix için görüşmeler yaptığı ve oyuncuyu transfer etmek istediği biliniyor.