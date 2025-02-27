GALATASARAY - KONYASPOR CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son maçında Galatasaray evinde TÜMOSAN Konyaspor’u konuk ediyor. Bu akşam saat 19.00’da oynanacak karşılaşmayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Grupta 1 galibiyet 1 beraberlik alarak 2. sırada yer alan sarı-kırmızılıların lider olarak çıkmak için mutlak galibiyete ihtiyacı var. Konyaspor oynadığı iki maçı da kazanarak 6 puanla lider konumda bulunuyor. Peki, Galatasaray - Konyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Galatasaray - TÜMOSAN Konyaspor maç kadrosu ve muhtemel 11’ler...

1 /6 Galatasaray kupada Konyaspor'u konuk ediyor. RAMS Park'taki saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.



2 /6 Türkiye Kupası'nda grup aşamasında RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kalan ve Geosis Boluspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray, C Grubu'nda 4 puanla 2. sırada bulunuyor. Konyaspor ise 6 puanla grupta lider konumda yer alıyor.



3 /6 Sarı-kırmızılılar, Konyaspor karşısında 3 puanı alması halinde C Grubu'ndan çıkmayı garantileyecek.Galatasaray'ın berabere kalması halinde ise ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir maçının sonucu önemli olacak. Üçüncü maçlar öncesi grupta Galatasaray ile RAMS Başakşehir'in puan ve averajı eşit durumda bulunuyor.



4 /6 Ligde iki karşılaşmada da Konyaspor'u mağlup etti "Cimbom", bu sezon Trendyol Süper Lig'de Konyaspor'u iki kez mağlup etti. İlk olarak ligin 2. haftasında Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yenen sarı-kırmızılılar, 21. haftada da Victor Osimhen'in penaltıdan fileleri havalandırmasıyla RAMS Park'ta rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.



5 /6 GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA? Galatasaray - Konyaspor maçı bu akşam saat 19.00’da ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.

